POL-FR: Wehr: Bagger mutwillig beschädigt – drei Motorradfahrer gesehen – Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) – Auf einer Baustelle im Gewann Dinkelberg bei Wehr

wurden vermutlich am Sonntagmittag, 07.07.2019, drei Bagger mutwillig

beschädigt. An einem Bagger wurden alle Scheiben zerstört und eine

Seitenverkleidung verbogen. Mit einem Minibagger wurde absichtlich

gegen einen weiteren Bagger gefahren und beide Fahrzeuge so

absichtlich beschädigt. Ebenso wurde das Eingangstor zum

Baustellengrundstück demoliert. Zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr

wurden dort drei Motorradfahrer gesehen. Diese fielen auch im

Stadtgebiet auf. An den Geländemaschinen waren keine Kennzeichen

angebracht. Einer der Fahrer war auffällig gekleidet. Der

Polizeiposten Wehr bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07762

8078-0). Von der geschädigten Baufirma wurde eine Belohnung in

Aussicht gestellt für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen.

Der Firma entstand ein Schaden von mindestens 10000 Euro.

