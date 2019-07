POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Verkaufswagen aufgebrochen.

Lippe (ots) – Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen brachen

Unbekannte einen Verkaufswagen an der Bielefelder Straße auf. Aus dem

Wagen, der in der Nähe der dortigen Tankstelle stand, stahlen die

Diebe etwas Kleingeld sowie einige Melonen. Hinweise zu dem Einbruch

nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer

05222/98180 entgegen.

