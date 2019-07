POL-RZ: Versuchter Raub

Ratzeburg (ots) – Oststeinbek

Am 07.07.2019, gegen 22.05 Uhr, kam es in der Gerberstraße in

Oststeinbek zu einem versuchten Straßenraub. Ein 54-jähriger

Oststeinbeker war zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als sich ihm

plötzlich zwei männliche Personen in den Weg stellten. Die Männer

forderten die Herausgabe von Bargeld. Als der 54-jährige dies

verneinte, wurde zu Boden gerissen. Beide Täter schlugen und traten

anschließend auf ihn ein. Der Geschädigte stand wieder auf und setzte

sich mit Faustschlägen zur Wehr. Kurz darauf ließen beide Täter von

ihm ab und flüchteten in Richtung Schule. Nach dem Vorfall ging der

54-jährige nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Er wurde

durch den Angriff leicht verletzt und durch einen RTW ambulant

behandelt.

Die Täter konnte der Geschädigte nur vage beschreiben.

– Beide waren ca. 25 Jahre alt – Beide hatten eine normale Statur

– Ein Mann war ca. 1.75 – 1.80 m groß und hatte eine Glatze oder sehr

kurze Haare

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu der Tat oder den Tätern

machen? Wem sind Sonntagabend am oder in der Nähe des Tatortes zwei

Männer aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise

bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 /

727707-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

– Stabsstelle / Presse –

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Ratzeburg | Publiziert durch presseportal.de.