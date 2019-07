POL-OE: Vorderrad rutscht weg – Motorradfahrer verletzt sich

Olpe (ots) –

Auf der L 711 kam es am Sonntag gegen 17.10 Uhr zu einem

Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal befuhr

die beliebte Motorradstrecke von Kruberg kommend in Richtung

Neuenkleusheim. Nach seinen Angaben blockierte ihm aus unbekannten

Gründen im Verlauf einer langgezogenen Kurve das Vorderrad, so dass

er stürzte. Er rutschte anschließend mehrere Meter über den Asphalt

und touchierte die angrenzende Leitplanke. Dabei verletzte er sich

leicht, die getragene Schutzkleidung verhinderte offensichtlich

Schlimmeres. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das

nicht mehr fahrbereite Krad wurde abgeschleppt, der entstandenen

Sachschaden liegt bei circa 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Olpe | Publiziert durch presseportal.de.