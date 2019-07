POL-EL: Bad Bentheim – 4 Kilogramm Heroin sichergestellt

Bad Bentheim (ots) –

Eine Streife des Grenzüberschreitenden Polizeiteams hat am

Freitagmittag in dem PKW eines 25-jährigen Mannes 4 Kilogramm Heroin

sicherstellen können.

Der allein reisende Mann aus Belgien wurde durch die Streife auf

einem Parkplatz der A 30 angehalten. Bei einer Kontrolle stellten die

Beamten mehrere professionelle Verstecke im Fahrzeuginnenraum fest.

Insgesamt schmuggelte der Mann vier Kilogramm Heroin aus den

Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Er wurde festgenommen und am

Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter am Amtsgericht

Nordhorn erließ Haftbefehl gegen den Belgier.

Der Straßenverkaufswert der beschlagnahmten Betäubungsmittel

dürfte bei rund 200.000 Euro liegen.

