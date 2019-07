POL-PDLD: Gommersheim – Falscher Polizeibeamter

Gommersheim (ots) –

Eine Frau erhielt gestern Abend einen Anruf von einem

vermeintlichen Polizeibeamten. Er gab an, dass in der Nachbarschaft

eingebrochen worden wäre, weshalb man die Frau vorwarnen möchte. Da

es sich um einen anonymen Anrufer mit saarländischem Akzent handelte

und die Telefonnummer nicht angezeigt wurde, legte die Frau auf und

erstatte eine Strafanzeige. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser

Masche. Kriminelle versuchen auf diese Art insbesondere ältere

Menschen um deren Wertgegenstände zu bringen. Seien Sie vorsichtig.

Wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle, in dem sie die

Notrufnummer 110 oder den Festnetzanschluss der örtlichen

Polizeidienststelle anwählen. Keinesfalls sollten sie die angezeigten

Rufnummern zurückrufen.

