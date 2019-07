BPOLI L: Polizei – dein Freund und Helfer

Leipzig (ots) –

Dass dies so ist, stellte die Bundespolizei am Wochenende

anlässlich des Louis-Braille-Festival in Leipzig erneut unter Beweis.

Zu Europas größtem Festival der Blinden und Sehbehinderten waren

an allen drei Veranstaltungstagen jeweils rund 15 Anwärterinnen und

Anwärter der Bundespolizei zusätzlich im Dienst, um den Teilnehmern

mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Vorbereitend erhielten die Polizisten, welche sich im zweiten

Ausbildungsjahr in Bad Düben befinden, am 27.06.19 eine Einweisung zu

Besonderheiten im Umgang mit Sehbehinderten und Blinden vom mobilen

Behindertendienst Leipzig e.V. Mittels spezieller Brillen konnten sie

unter anderem testen, welche Herausforderungen eine Sehbehinderung im

Alltag mit sich bringen kann.

Zum Festival wurden dann an allen drei Veranstaltungstagen am

Leipziger Hauptbahnhof oder den Haltpunkten des City- Tunnels durch

die jungen Polizisten Koffer gezogen oder getragen, Wege begleitet,

der Fahrkartenkauf unterstützt oder einfach Erfahrungen ausgetauscht.

Viele Festival-Teilnehmer waren begeistert von so viel

Hilfsbereitschaft und so vielen Polizisten als „Freund und Helfer“!

Und auch für die angehenden Polizeimeisterinnen und Polizeimeister

werden dieser (nicht alltägliche) Einsatz und seine Begegnungen

sicher in Erinnerung bleiben.

