BPOLI S: Seitenscheibe von Fahrgastunterstand eingeworfen

Heilbronn (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag

(06.07.2019) die Seitenscheibe eines Fahrgastunterstandes an der

Stadtbahnhaltestelle Heilbronn/Böckingen-Berufsschulzentrum

beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen bislang unbekannte

Täter die aus Sicherheitsglas bestehende Scheibe mit Schottersteinen

ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1000,- Euro. Das

Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen zum Vorfall

aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese

werden gebeten sich unter der Telefonnummer +4971318882600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Bundespolizeirevier Heilbronn

Dieter Natterer

Telefon: 07131 / 888260 – 31

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Tweets by bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeiinspektion Stuttgart | Publiziert durch presseportal.de.