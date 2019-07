WSPI-OLD: Schwerpunktkontrollen bei den Fährreedereien an der niedersächsischen Küste

Oldenburg (ots) – Vor Beginn der Sommerferien hat die

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg an der niedersächsischen

Küste die Fähr- und Ausflugsschiffe, die zwischen den ostfriesischen

Inseln und dem niedersächsischen Festland sowie im Bereich der Ems,

Jade, Weser und Elbe fahren, auf die Einhaltung der vorgeschriebenen

Sicherheitsstandards überprüft. Die Kontrollaktion ist die

Fortsetzung der Maßnahmen, die auch bereits im letzten Jahr unter dem

Motto „Sicher mit der Fähre auf die Inseln und durchs Wattenmeer“

durchgeführt worden waren. Im Rahmen der Kontrollen wurden neben den

erforderlichen Patenten und Schiffszeugnissen auch die Rettungsmittel

und die Feuerlöscheinrichtungen kontrolliert. Bis auf wenige

Eintragungsmängel in den Papieren, konnten keine relevanten

Sicherheitsmängel bei den einzelnen Kontrollen festgestellt werden.

Für die Urlauber gilt es aber immer, sich zu Beginn der Überfahrt mit

einer Fähre oder der Fahrt mit einem Ausflugsschiff mit den an Bord

befindlichen Rettungsmitteln vertraut zu machen. Fragen, wie z.B.:

„Wo befinden sich die Rettungswesten oder wo sind die Notausgänge und

wie muss ich mich bei einem Notfall verhalten?“, können in einem

Notfall sehr wichtig werden. Antworten auf all diese Verhaltensweisen

sind auf den Schiffen auf aufgehängten Plakaten und ausgelegten

Sicherheitshinweisen aufgeführt.

