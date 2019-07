POL-SO: Welver-Dinker – Autoscheibe eingeschlagen

Welver (ots) – In der Nacht zum heutigen Montag, wurde zwischen

22:00 und 02:30 Uhr, in ein Auto am Winkelweg eingebrochen.

Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe der Fahrertür des Toyota

Corolla ein. Sie entwendeten ein Reisegepäckstück, Papiere und eine

EC-Karte. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt

haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden.

(lü)

