FW-BO: Bochum Total 2019 – Abschlussbilanz aus Sicht der Feuerwehr Bochum

Bochum (ots) –

Zum 34. Mal fand von Donnertag bis Sonntag das Musikfestival

„Bochum-Total“ im Bochumer Bermudadreieck statt. Bei fast perfekten

Festivalbedingungen feierten hunderttausende Besucher im Herzen der

Bochumer Innenstadt. Aus Sicht der Feuerwehr Bochum und des

Sanitätsdienstes der Johanniter Unfallhilfe verlief die Veranstaltung

so ruhig wie noch nie. Der Sanitätsdienst leistete an den vier

Veranstaltungstagen in 136 Fällen medizinische Hilfe (im Vorjahr

waren es noch 202 Fälle) und transportierte 25 Personen in

Krankenhäuser (im Vorjahr 36).

Einzige Besonderheit aus Sicht der Feuerwehr war eine Technische

Hilfeleistung am Samstag unmittelbar zum Beginn der Veranstaltung. An

der 1Live-Bühne hatte sich eine Dachplane gelöst. Mit Hilfe der

Drehleiter der Innenstadtwache und unterstützt durch einen

Bühnentechniker konnte die 1 mal 5 Meter große Plane schnell wieder

am richtigen Ort befestigt werden. Das Bühnenprogramm musste durch

den Einsatz nicht unterbrochen werden.

