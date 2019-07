POL-DA: BAB 5 Parkplatz Steingrund: Rumänischer LKW-Fahrer während Ruhezeit mit 3,14 Promille kontrolliert

BAB 5/ Walldorf (ots) – Die präventive Alkoholkontrolle eines 55-

jährigen rumänischen LKW-Fahrers hat leider wieder einmal

„eindrucksvoll“ die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit solcher

Kontrollen bestätigt. Der Trucker wurde am Sonntagabend (07.06.)

während seiner Ruhezeit um 22.00 Uhr durch eine Streife der

Polizeiautobahnstation Südhessen einer Alkoholkontrolle unterzogen.

Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von

3,14 Promille! Ohne die Kontrolle hätte der Fahrer seine Weiterfahrt

am Montag um 10.00 Uhr planmäßig antreten wollen und wäre dabei

aufgrund seiner Alkoholisierung noch im absolut fahruntüchtigen

Promillebereich gewesen! Um ein Wegfahren des 55-jährigen sicher zu

verhindern, wurden an dem LKW Parkkrallen angebracht. Sollte der

Trucker seinen Alkoholkonsum sofort beenden, so könnte seine

Weiterfahrt in 15-20 Stunden erfolgen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

