POL-GS: Pressemeldung PSt. Braunlage 07.07.2019, 21.17 Uhr

Goslar (ots) – Braunlage: Unter Alkoholeinfluss PKW geführt

Braunlage-Hohegeiss: Am Sonntag, den 07.07.2019, um 19.25 Uhr,

wurde ein 39-jähriger PKW-Führer aus dem LK Norhausen in Hohegeiß im

Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Da in der Atemluft des

39-jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, erfolgte ein

freiwilliger Alkoholtest. Dieser ergab eine AAK von 1,02 Promille.

Der PKW- Führer blieb nur ganz knapp unter dem Grenzwert 1,1 Promille

für eine Straftat (§316 StGB). Der PKW- Führer muss nun mit einer

Geldbuße von 500 Euro, 3 Punkten und einem 4-wöchigem Fahrverbot

rechnen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (A. Quast, POK )

