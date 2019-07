POL-DN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Heimbach (ots) – Am Sonntag, den 07.07.2019, um 17:30 Uhr kam es

in Heimbach auf der Hengebachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen

einer 23 jährigen PKW-Führerin aus Heimbach und einer 66jährigen Frau

aus Aachen. Die 66 Jährige wurde von dem PKW erfasst und zu Boden

geschleudert. Durch den Aufprall auf die Fahrbahn erlitt die Dame

erhebliche Kopfverletzungen. Trotz Reanimation verstarb die

Aachenerin an der Unfallstelle. Die PKW-Führerin fuhr aus Richtung

Burg kommend in Richtung Hasenfeld. Gegenüber der Zufahrt zum

Parkplatz auf dem zu dieser Zeit die Kirmes stattfand, befandet sich

die Unfallstelle. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs werden

Zeugen dringend gebeten sich bei der Polizei in Düren zu melden.

02421/949-0 oder -5200

