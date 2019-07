FW-OB: Küchenbrand im Bermensfeld

Oberhausen (ots) –

Die Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr Oberhausen rückte am späten

Nachmittag zu einem Küchenbrand im Oberhausener Stadtteil Bermensfeld

aus. Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses bemerkte Flammen aus

einer Nachbarwohnung schlagen und verständigte sofort die Feuerwehr.

Beim Eintreffen des Löschzuges stand die Küche einer Wohnung im

dritten Obergeschoss in Vollbrand. Das Feuer drohte bereits über den

Balkon auf das Dach des Gebäudes überzugreifen. Die Bewohner konnten

sich mit der Unterstützung der Polizei rechtzeitig in Sicherheit

bringen. Die Einsatzkräfte hatten mit einem parallelen Löschangriff

von außen und über den Treppenraum schnell das Feuer unter Kontrolle

gebracht. Eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile konnte

verhindert werden. Aufgrund versteckter Glutnester mussten im

Nachgang aufwändige Kontroll- und Nachlöscharbeiten, auch unter

Einsatz der Drehleiter, durchgeführt werden.

Verletzt wurde glücklicherweise bei diesem Einsatz niemand.

Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte ca. zwei Stunden im Einsatz.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

