POL-WAF: Warendorf – Zeuge sorgt für Ende einer Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge hat am 07.07.19, gegen

14.40 Uhr durch seinen Anruf bei der Polizei für das Ende einer Fahrt

unter Alkoholeinfluss gesorgt. Ein 40-jähriger Rumäne, der in Rheda

wohnt, war dem Zeugen unter anderem auf der B 64 durch starke

Schlangenlinien und schwankende Geschwindigkeiten aufgefallen. Durch

die hinzugerufenen Kollegen aus Warendorf, konnte der 40-jährige im

Bereich Vohren gestoppt werden. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert

von 1,8 Promille. Dem 40-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen,

sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Führerschein

beschlagnahmt. Die Meldung des Zeugen aus Lienen hat zum Ende der

Fahrt geführt, bevor es zu einem Unfall kam. Die Polizei sagt Danke

an den Zeugen.

