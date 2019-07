FW-BO: Brand in einer Gartenanlage in Bochum-Wattenscheid

Bochum (ots) –

Um 16:38 Uhr wurde der Leitstelle Bochum ein Brand in einer

Gartenanlage in Wattenscheid gemeldet. Bei Ankunft der Feuerwehr

brannte eine größere Menge an Unrat. Durch ein schnelles Eingreifen

des Löschzugs der Feuer- und Rettungswache I konnte ein Übergreifen

der Flammen auf die angrenzenden Lauben verhindert werden. Es wurden

keine Personen verletzt.

