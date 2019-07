POL-AC: Pkw fährt in Radfahrergruppe

Roetgen (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr zur

Mittagszeit (11:30 Uhr) ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Roetgen,

voraussichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit, die L 238 aus

Richtung Rott und traf vor dem Abzweig zur Dreilägerbachtalsperre auf

eine vorausfahrende Radfahrergruppe. Trotz einer durchgeführten

Vollbremsung kam es zu einem Zusammenstoß mit den vorausfahrenden

Radfahrern. Hierbei wurden ein 57-jähriger Mann aus Erkelenz und ein

60-jähriger Radfahrer aus Düsseldorf schwer sowie eine 55-jährige

Radfahrerin aus Erkelenz leicht verletzt; sie wurden nach

notärztlicher Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht;

Lebensgefahr bestand nicht. Nach dem Zusammenstoß kollidierte der

unfallverursachende Pkw-Fahrer darüber hinaus noch seitlich mit einem

Pkw des Gegenverkehrs. Der 63-jährige Fahrer dieses Fahrzeugs zog

sich eine leichte Verletzung zu. Der Unfallverursacher erlitt einen

Schock und begab sich in krankenhausärztliche Behandlung; sein Pkw

wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von rund 17.000 Euro; die Ermittlungen dauern an. Während

der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle vollgesperrt werden; die

Sperrung wurde gegen 14:58 Uhr aufgehoben. Polizeipräsidium Aachen,

FLD/Leitstelle, i.A. Zimmermann, EPHK

