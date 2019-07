FW-Stolberg: Brand eines Traktors mit zwei Anhängern Stroh

Stolberg (ots) –

Ein brennender Traktor mit zwei voll beladenen Strohanhängern

sorgte am Sonntagnachmittag auf der Jägerhausstraße in Zweifall für

den nächsten „heißen“ Feuerwehreinsatz an diesem Wochenende. Dank des

sehr beherzten Eingreifen der Anwohner wurde großer Schaden

verhindert. Der Fahrer des Traktors bemerkte plötzlich einen

Brandgeruch. Sofort stoppte er den Zug, kontrollierte das Gefährt und

entdeckte im Motorbereich Rauch und Flammen. Von der Feuerwehr wurden

nach Eingang des Notrufes die Löschgruppe Zweifall und der Löschzug

der Feuerwache alarmiert. Nachdem die Einsatzkräfte der Löschgruppe

Zweifall vor Ort waren, stellten sie glücklicherweise fest, dass

Anwohner den Brand bereits mit einem Gartenschlauch und einem

Feuerlöscher bekämpft hatten. Mit dem Schnellangriff vom

Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde sicherheitshalber nochmal

nachgelöscht. Die Jägerhausstraße war für die Dauer der

Einsatzmaßnahmen in der Zeit von 17.30 Uhr bis etwa 18 Uhr voll

gesperrt.

