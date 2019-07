POL-TUT: (Tuttlingen) In Firmengebäude in der Königstraße eingebrochen

Tuttlingen (ots) – Ein Einbrecher hat sich in der Zeit von

Freitagabend bis Samstagnachmittag Zutritt zu einem Firmengebäude in

der Königstraße verschafft. Der Täter gelangte über die Tiefgarage in

das Haus und brach dort mehrere Türen auf. Auf der Suche nach

Diebesgut durchsuchte er mehrere Zimmer. Ob er tatsächlich auch etwas

mitgenommen hat klärt derzeit das Polizeirevier Tuttlingen. Der

entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro.

