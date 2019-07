POL-MA: BAB 5, Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis): Alkoholisiert in die Leitplanken gefahren

BAB 5, Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Sonntagmorgen,

kurz vor 9 Uhr, fuhr ein 27-jähriger mit seinem hochmotorisierten

Mercedes Benz auf der A 5 in Richtung Süden. Am Autobahnkreuz

Weinheim wollte er auf die A 659 in Richtung Mannheim abfahren.

Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit im dortigen Kurvenbereich, verlor

er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitplanken.

Diese beschädigte er auf einer Länge von rund 100 Meter bevor er mit

seinem demolierten Mercedes zum Stehen kam. Der Fahrer blieb

unverletzt, am Mercedes entstand ein Schaden von 12.000 Euro. Bei der

Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 27-Jährige unter

Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein musste er daraufhin abgeben.

