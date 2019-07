POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Altenkirchen für Sonntag, 07.07.2019 Sörth – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Sörth (ots) – In der Zeit von Samstag, 06.07.2019, 21.30 Uhr, bis

Sonntag, 07.07.2019, 08.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen

Pkw VW Polo. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Ringstraße

in 57636 Sörth abgestellt.

Rückfragen/Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de

