POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer

Wölferlingen (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 09:15 Uhr,

verursachte ein Motorradfahrer auf der K 61, Wölferlinger Kopf, einen

Verkehrsunfall und flüchtete danach. Der rot-weiß gekleidete

Motorradfahrer fuhr aus Richtung Wölferling kommend in einer Kurve

soweit auf der falschen Fahrbahnseite, dass der Fahrer eines

entgegenkommenden silbernen Mercedes Benz in den unbefestigten

Seitenstreifen ausweichen musste. An dem Mercedes Benz entstand

Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

