POL-PDMT: Betrunken Unfall verursacht

Hilgert (ots) – Nachdem am Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr, ein

Zeuge einen stark beschädigten Pkw in Hilgert, In der Kirchhohl,

gemeldet hat, konnte die Polizei Montabaur innerhalb kürzester Zeit

den zunächst flüchtigen Fahrer feststellen: dieser hat sich zur

Wohnanschrift eines Verwandten aufgemacht, nachdem er in

alkoholisiertem Zustand die Kontrolle über das Fahrzeug verloren

hatte und in den Straßengraben gefahren war. Dabei beschädigte er

einen Leitpfosten sowie sein Fahrzeug stark. Weiterhin mussten die

Beamten feststellen, das der Fahrer nicht im Besitz eines

erforderlichen Führerscheins ist.

