FW-HAAN: Feuerwehr lädt zum „Spiel ohne Grenzen“ auf den Neuen Markt

Im Rahmen ihres 125-jährigen Bestehens lädt die Feuerwehr Haan am

Samstag, 13. Juli, ab 12 Uhr zu einem „Spiel ohne Grenzen“ auf den

Neuen Markt ein. Am Strand des Haaner Sommers werden mehrere Haaner

Organisationen und Vereine zu einem lustigen Wettstreit gegeneinander

antreten. Bei mehrere Spielen ist vor allem Geschicklichkeit gefragt,

es wird aber auch ein Kräftemessen geben, welches es in

Mannschaftsstärke zu bewältigen gilt – die Zeit zählt.

Voraussichtlich zwischen 17 und 18 Uhr ist die Siegerehrung auf der

Bühne des Haaner Sommers geplant.

„Die Feuerwehr ist fest verwurzelt in unserer Stadt, sie ist auch

ein Stück Heimat. Daher war unsere Idee, zu unserem Jubiläum etwas

mit denen zu unternehmen, die Haan ausmachen, nämlich die Engagierten

in den Vereinen und Organisationen“, sagt Mirko Braunheim,

stellvertretender Leiter der Feuerwehr. Ein Organisationsteam hat in

den vergangenen Monaten diverse Spiele vorbereitet, die einen Tag mit

viel Spaß versprechen. Dabei hofft die Feuerwehr auch auf zahlreiche

Gäste und Unterstützer, die die Mannschaften anfeuern. „Ein großer

Dank geht an das Team des Haaner Sommers, das uns die Möglichkeit

gibt, die Veranstaltung am und um den Strand auf dem Neuen Markt

durchführen zu können“, so Braunheim.

Hunger und Durst muss am Samstag übrigens kein Besucher leiden: An

einem Stand wird es Getränke und Grillwurst geben.

Hinweis an die Medien: Sie sind zur Berichterstattung über das

„Spiel ohne Grenzen“ herzlich eingeladen.

