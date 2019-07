POL-BOR: Ahaus – Radfahrer entschuldigt sich nach Unfall und fährt dann weiter

Ahaus (ots) – Am Donnerstagabend kam es gegen 18.20 Uhr auf der

Annenstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrradfahrer

beteiligt waren. Ein 65-jähriger Ahauser musste wegen des anderen

Fahrradfahrers, der plötzlich und kurz vor ihm nah links auf den

Hessenweg abgebogen war, stark abbremsen und war dadurch zu Fall

gekommen. Bei dem Sturz wurde er verletzt. Der andere Radfahrer

entschuldigte sich, fuhr dann aber weiter. Er wird wie folgt

beschrieben: Ca. 15- 18 Jahre alt, 175 cm – 180 cm groß, dunkle kurze

Haare, schlank, bekleidet mit dunkler Hose und kariertem Hemd. Die

Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in

Ahaus (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Borken | Publiziert durch presseportal.de.