POL-PIOPP: Unfallflucht in Rathofstraße

Heute Morgen, Sonntag, 07.07.2019, etwa zwischen 09:30 Uhr und

11:30 Uhr, kam es in der Rathofstr. in Oppenheim zu einer

Unfallflucht. An einem vor dem Anwesen 22 geparkten grauen Opel Corsa

wurden dabei die Fahrer- und Beifahrertür beschädigt. Sollten Sie

Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei Oppenheim um Ihren

Anruf oder einen Besuch.

