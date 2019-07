POL-OL: ++ Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad, Verkehrsunfall verursacht ++

Oldenburg (ots) – ++ Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad, Verkehrsunfall

verursacht ++

Am Samstag, 06.07.2019, befährt gegen 00.20 Uhr ein Radfahrer

entgegengesetzt der Fahrtrichtung den Stautorkreisel in Richtung

Fußgängerzone. Am Fahrrad ist kein Licht eingeschaltet. Der Radfahrer

missachtet die Vorfahrt in der Poststraße von einem aus Richtung

Staulinie kommenden Pkw-Fahrer. Es kommt zu einer leichten Kollision

zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Es sind nur leichte Sachschäden zu

verzeichnen. Der Radfahrer (35 Jahre alt, wohnhaft in Oldenburg)

steht unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter

Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,04 Promille. Auf der

Dienststelle erfolgt eine Blutentnahme. Der Radfahrer ist

Führerscheininhaber. Er wird die Möglichkeit erhalten, seine Eignung

zur Führung eines Kfz bei einer medizinisch psychologischen

Untersuchung unter Beweis stellen zu können.

