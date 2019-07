POL-OS: Melle – Drei Polizeibeamte bei einem Einsatz „Häusliche Gewalt“ leicht verletzt

Melle (ots) – Meller Polizisten wurden am Freitagabend gegen 22.10

Uhr zu einem Einsatz „Häusliche Gewalt“ in den Dachsweg gerufen. Der

angetrunkene Familienvater randalierte im Haus und schlug Frau und

Kind. Gegenüber den Polizeibeamten verhielt er sich äußerst

unkooperativ, griff sie an und trat nach ihnen. Der 37-Jährige konnte

überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Während des Transports

zur Dienststelle beleidigte er die Beamten und versuchte immer

wieder, sich zu befreien. Er verbrachte den Rest des Abends in der

Zelle. Drei Polizisten wurden durch die Rangeleien leicht verletzt,

einer von ihnen kann aktuell keinen Dienst mehr versehen.

