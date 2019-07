POL-BOR: Ahaus-Alstätte – Brand in Küche

Ahaus-Alstätte (ots) – Am Samstagmorgen bereitete eine Bewohnerin

eines Hauses am Schwiepinghook Speisen in einer Mikrowelle zu. Dabei

geriet die Mikowelle in Brand und verursachte einen Schaden in einer

Höhe von ca. 25.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Derzeit ist

von einem technischen Defekt auszugehen.

