POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) – Straßenverkehrsgefährdung

Frankenthal (ots) –

In der Nacht vom 07.07.2019, um 02:00 Uhr, wird ein ausgehobener

Gullydeckel in der Raiffeisenstraße in Bobenheim-Roxheim

festgestellt. Das entstandene Loch in der Fahrbahn stellte eine

Gefahr für den Straßenverkehr da. Da der fehlende Gullydeckel einige

Meter weiter passend auf einem anderen Gullydeckel aufgelegt

vorgefunden werden konnte, ist von einer vorsätzlichen Tat

auszugehen. Glücklicherweise konnte der Umstand durch die

eingesetzten Polizeibeamtem behoben werden, bevor es zu einem Unglück

kommen konnte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der

Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der

Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-3130

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Renz, PK’in

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Ludwigshafen | Publiziert durch presseportal.de.