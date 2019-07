POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Linz für das Wochenende 05.07. – 07.07.2019

Linz am Rhein (ots) –

Unkel – Betrunkener Fahrradfahrer leistet Widerstand Am frühen

Samstagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Linz an der B 42

in Unkel eine Verkehrskontrolle durch, als ihnen ein männlicher

Fahrradfahrer auffiel, der in starken Schlangenlinien über die B 42

fuhr. Der 39-jährige Mann wurde einer Kontrolle unterzogen, wobei

schnell festgestellt wurde, dass dieser deutlich unter

Alkoholeinfluss stand. Der Mann zeigte sich gegenüber den Beamten

äußerst aggressiv, beleidigte diese und leistete bei der folgenden

Verbringung zur Dienststelle Widerstand. Auch auf der Dienststelle

war der Mann weiterhin aggressiv, so dass ihm letztlich unter Zwang

eine Blutprobe entnommen werden musste. Nachdem er sich letztlich

doch wieder beruhigt hatte, wurde er in die Obhut seiner Ehefrau

entlassen. Gegen ihn werden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Vettelschoß – Einbruch in Gastronomiebetrieb

In der Nacht zum Samstag kam es zu einem Einbruch in den

Imbissbereich des Restaurants Blauer See. Hier wurden gegen 02:40 Uhr

der speziell gesicherte Rollladen durch unbekannte Täter gewaltsam

hochgedrückt, bis diese schließlich ins Innere gelangten.

Augenscheinlich hatten es die Täter gezielt auf die vorhandenen

Spirituosen im Barbereich abgesehen. Der entstandene Schaden dürfte

nach einer ersten Schätzung im vierstelligen Eurobereich liegen. Die

Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Nach einer

ersten Auswertung des Bildmaterials ist von drei Tätern auszugehen,

die sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernten.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Linz

unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de.

Erpel – Gullydeckel auf Bahngleise Am Samstagmorgen stellte eine

aufmerksame Spaziergängerin gegen 07:20 Uhr fest, dass in der

Bahnhofstraße in Erpel ein Gullydeckel am Fahrbahnrand fehlte. Diesen

entdeckte Sie dann unweit im Gleisbett am Erpeler Bahnhof liegen. Der

Kanalschachtdeckel konnte durch eine sofort entsandte Streife zeitnah

aus dem Gleisbett entfernt und wieder in den vorgesehenen

Straßenablauf eingesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass

unbekannte Täter den Schachtdeckel in den frühen Morgenstunden aus

dem Ablauf entfernt und dann in das Gleisbett geworfen hatten.

Aufgrund der gemachten Feststellungen wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet. Sachdienliche Hinweise

zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Linz unter 02644/943-0 oder

pilinz@polizei.rlp.de.

Linz – Mofaroller zu schnell Durch eine Streife der

Polizeiinspektion Linz konnte auf der L 256 Höhe des Krankenhauses

ein auffälliger Motorroller festgestellt und kurz darauf auch

kontrolliert werden. Wie sich herausstellte hatte der 17-jährige

Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad,

so dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Weiterhin wurde im Zuge der

Kontrolle festgestellt, dass der hintere Reifen keinerlei Profil mehr

aufwies. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt und der

Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

