POL-PDLD: Grablicht verursacht Brand

Weyher (ots) –

Im Bereich des alten Sportplatzes brannte am Samstagmorgen gegen

10 Uhr auf einer Fläche von zirka 20qm Laub. Die Feuerwehr konnte den

Brand schnell löschen. Der Brand dürfte durch ein dort entzündetes

Grablicht ausgelöst worden sein. Wäre das Feuer nicht so schnell

entdeckt worden, hätte dies bei der andauernden Trockenheit

verheerende Folgen haben können. Die Polizei hat ein Strafverfahren

wegen Herbeiführens einer Brandgefahr eingeleitet. Die Feuerwehr

Edenkoben und Weyher war mit drei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten

im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323/9550 mit der Polizei in

Edenkoben in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Patrick Schnell

Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau

