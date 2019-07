POL-PDLD: Fahne entwendet

Kirrweiler (ots) –

Eine Ortsfahne, welche zu Ehren des Kirrweiler Weinzehnts an einem

Haus in der Hauptstraße angebracht war, wurde in der Nacht von

Freitag auf Samstag von unbekannten Tätern aus der Verankerung

gerissen und entwendet. Während die gestohlene Fahne lediglich einen

Wert von 100 Euro hat, beläuft sich der Sachschaden an der Hauswand

auf zirka 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323/9550 mit der

Polizei in Edenkoben in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Patrick Schnell

Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Landau | Publiziert durch presseportal.de.