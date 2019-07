POL-BI: Reisebus verunglückt

Bielefeld (ots) – SI/Bielefeld/A44 – In der Nacht auf Sonntag, den

7.7.2019, ereignete sich ein schwerer Unfall mit einem Reisebus auf

der A 44 in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen

Lichtenau und Marsberg.

Gegen 0:51 Uhr geriet der Reisebus aus Hameln aus bisher

ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verlor die

Kontrolle über das Fahrzeug und der Bus kippte auf die rechte Seite.

In dem Bus befanden sich zwei Fahrer und 38 Fahrgäste. Die Polizei

geht derzeit von vier schwer verletzte und fünf leicht verletzten

Personen aus. Die Bergungsarbeiten dauern weiter an. Die A 44 ist in

beide Richtungen voll gesperrt.

