LPI-GTH: Sachbeschädigung und versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Friedrichroda – Landkreis Gotha (ots) – Zu gleich zwei Straftaten

kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Friedrichroda. Zu

beiden Sachverhalten sucht die Polizei Gotha nun Zeugen. Zum einen

beschädigten Unbekannte gegen 23:00 Uhr zwei Fensterscheiben des

Gymnasiums im Engelsbacher Weg. Der entstandene Schaden beläuft sich

hier auf etwa 1500 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer

03621/781124 und Hinweisnummer 0170283/2019 engegen genommen. Zum

anderen versuchten unbekannte Täter in das Schwimmbad Friedrichroda

einzubrechen (Hinweisnummer 0170664/2019). Hier liegt der Sachschaden

bei 150 Euro. Es wurde nichts entwendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

