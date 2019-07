POL-DA: Erbach – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Erbach im Odenwald (ots) – Am Samstagabend (06.07.2019) kam es im

Erbacher Ortsteil Erlenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein

23-jähriger Pkw-Fahrer aus Erbach befuhr um 19:00 Uhr die Kreisstraße

42, aus Bullau kommend, in Richtung Erbach. An der Einmündung der

Schulhohlstraße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er

einen entgegenkommenden, 29-jährigen Motorradfahrer aus Erbach. Beim

Zusammenstoß der beiden Beteiligten erlitt der Motorradfahrer so

schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Es

entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro. Zur Klärung des

Sachverhaltes wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein

Sachverständiger hinzugezogen und beide Kraftfahrzeuge

sichergestellt. Während der Dauer der Unfallaufnahme- und

Bergungsmaßnahmen war die Bullauer Straße im Bereich der Unfallstelle

in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde innerorts umgeleitet.

Um 23:00 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Gefertigt: EPHK

Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 – 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Südhessen | Publiziert durch presseportal.de.