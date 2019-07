POL-HRO: Brandstiftung am Markt in Wismar

Wismar (ots) –

Am Nachmittag des 06.07.2019 kam es zu einem Brand an einem

denkmalgeschützten Altstadthaus am Markt in Wismar. Wie durch Anrufer

mitgeteilt wurde, war eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude heraus

wahrzunehmen.

Vor Ort konnte durch die Feuerwehr im Obergeschoss des Hauses ein

Brandherd festgestellt werden. Dieser wurde durch die eingesetzten

Kräfte sofort unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Der Verdacht, dass sich noch eine Person in dem Gebäude aufhält,

konnte nach Absuche des Gebäudes durch Polizei und Feuerwehr

ausgeräumt werden.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts

der schweren Brandstiftung eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst hat

die weitere Bearbeitung übernommen. Zur Schadenshöhe können derzeit

keine Angaben gemacht werden.

Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Wismar unter der

Telefonnummer 03841/2030, über die Internetwache der Landespolizei

M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Vanessa Martens

Polizeikommissarin

Polizeihauptrevier Wismar

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Tweets by Polizei_PP_ROS

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Rostock | Publiziert durch presseportal.de.