POL-HX: Landesparteitag der AfD in Warburg beendet

Warburg (ots) – Entgegen der Anmeldung hat die Partei AfD den

Landesparteitag NRW in der Stadthalle Warburg bereits am heutigen

Abend, 06.07.2019, beendet. Die Veranstaltung wird am Sonntag,

07.07.2019, nicht fortgeführt. Inwieweit die im Innenstadtbereich

vorgesehenen Veranstaltungen stattfinden werden, kann seitens der

Polizei derzeit nicht gesagt werden. Jedoch ist mit den angekündigten

Behinderungen im Umfeld der Stadthalle nicht mehr zu rechnen. /Te.

