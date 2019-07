FW-EN: Feuerwehr bekämpft schwer zugänglichen Flächenbrand

Wetter (Ruhr) (ots) –

Am Freitag, den 05.07.2019, musste die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

gegen 19:00 Uhr einen Flächenbrand bekämpfen.

Bei diesem Einsatz war aber nicht die Brandbekämpfung das Problem,

sondern das Erreichen der Einsatzstelle. Ursprünglich war als

Einsatzort das Alte Wasserwerk Volmarstein angegeben worden. Deshalb

fuhren die Kräfte von Feuerwehr und Polizei auch diese Adresse als

erstes an. Dort angekommen ergab die Erkundung dann, dass die

Einsatzstelle von hier zwar zu sehen, aber durch den Ruhrlauf

getrennt nicht zu erreichen war. Sie lag auf der Insel zwischen Ruhr

und Obergraben. Die Einsatzkräfte fuhren dann über die

Friedrichstraße, noch auf der Anfahrt befindliche Fahrzeuge wurden

direkt dorthin umgeleitet. Über einen Deichweg konnte die Insel dann

befahren werden. Allerdings ist dieser Weg auch nur so schmal, dass

ein Wenden oder Abbiegen nur ganz am Ende des Weges möglich ist. Von

diesem Weg aus musste noch eine Strecke von ca. 500m querfeldein

überwunden werden, dann war die Brandstelle erreicht. Hier wurden

dann insgesamt drei C-Rohre vorgenommen und der ca. 700m² große

Flächenbrand samt Glutnestern abgelöscht. Zur Kontrolle kam zum

Abschluss noch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Nach gut zwei

Stunden konnte der Einsatz dann abgeschlossen werden.

