FW-OG: XXL-Aqua-Battle an der Kinzig vereint Jugendfeuerwehren

Offenburg (ots) –

100 Teilnehmer, zehn Löschfahrzeuge, ein Flüsschen bei sommerliche

Temperaturen und jede Menge Platz zum Toben, beste Voraussetzungen

also für eine Samstagsausbildung der Jugendfeuerwehr. Die

Nachwuchsabteilungen der Wehren aus Berghaupten, Gengenbach,

Offenburg, Ohlsbach, Ortenberg und Schutterwald hatten sich am

vergangenen Samstagvormittag zu einer gemeinsamen Ausbildung

„Wasserförderung aus offenem Gewässer“ auf den Kinzigwiesen bei

Ortenberg verabredet. Dass die Übungsinhalte notwendigerweise in

einer Wasserschlacht enden mussten, war natürlich von Anfang an klar

und unausgesprochener Teil der Verabredung. Für die Sicherheit der

Teilnehmer entlang des Übungsgeländes sorgten Strömungsretter-Teams

der Offenburger Feuerwehr. Die rund achtzig Jugendlichen platzierten

mit ihren Betreuern die erforderlichen Einsatzmittel pflichtbewußt an

beiden Kinzigufern. Professionell wie die Großen, wurden die

Saugschläuche gekuppelt und dann zu Wasser gelassen, die

Fahrzeugpumpen angeschlossen, so dass die Maschinisten dann sehr

zügig Druck geben konnten und das Kinzigwasser durch rund zwanzig

Löschrohre und Wasserwerfer auf beiden Uferseiten auf die Teilnehmer

prasselte. Verlierer gab es keine; am Schluss jedoch 100 patschnasse,

aber hoch zufriedene Jugendfeuerwehrleute. Die Zufriedenheit umspann

aber nicht nur den XXL-Spaßfaktor. Durch eine solide

feuerwehrtechnische Leistung beim Aufbau der Wasserversorgung zeigten

die Nachwuchskräfte, dass sie mit den technischen Einsatzmitteln

umgehen können, was ein gutes Fundament für ihre spätere Arbeit im

ehrenamtlichen Dienst darstellt. (SCH)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Offenburg

Pressesprecher

Wolfgang J. Schreiber

Telefon: 0781 / 919 34 128

E-Mail: pressedienst@feuerwehr-offenburg.de

www.feuerwehr-offenburg.de

