POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall auf der L770: 47-jähriger PKW-Fahrer tödlich verletzt

Am 06.07.2019, 10:50 Uhr, ereignete sich auf der L770 in Höhe des

Mindener Postweges ein folgenschwerer Frontalzusammenstoß zwischen

einem PKW Ford C-Max und einem Traktorgespann. Nach bisherigen

Ermittlungen befuhr ein 47-jährigen Autofahrer aus Petershagen die

L770 in Richtung Espelkamp. Zwischen den Abfahrten Diepenauer Straße

und Mindener Postweg geriet der Fahrer plötzlich langsam nach links

in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem entgegen

kommenden Traktorgespann zusammen. Der 22-jährige Fahrer versuchte

vergeblich eine Vollbremsung mit Ausweichmanöver. Der 47-Jährige war

in dem Wrack eingeklemmt. Noch vor seiner Befreiung durch die

Feuerwehr mittels Rettungsschere sowie notärztlicher Erstversorgung

verstarb er im Fahrzeug. Der Traktorfahrer erlitt einen schweren

Schock. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die

Unfallstelle wurde von der Polizei für zwei Stunden voll gesperrt.

Der Verkehr wurde abgeleitet. Es kam zu geringen

Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen

Unfallursache dauern an. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Minden

0571-88660

