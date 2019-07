POL-TUT: (Meßstetten-Tieringen) Holzschuppen abgebrannt

Meßstetten-Tieringen (ots) – Zwei Holzschuppen sind am

Samstagmorgen in der Neue Straße in Flammen aufgegangen. Aus noch

ungeklärter Ursache fingen die Schuppen Feuer. Ein Nachbar bemerkte

den Brand und verständigte Feuerwehr und Polizei. Neben den Schuppen

und den darin befindlichen Geräten litten auch die Scheiben eines

angrenzenden Hauses unter der Hitze und zersprangen. Der insgesamt

entstandene Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Hinweise auf

Brandstiftung gibt es bislang nicht.

