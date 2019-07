POL-TUT: (Tuttlingen) Mann wird nach Auseinandersetzung in Polizeigewahrsam genommen

Tuttlingen (ots) – Am frühen Samstagmorgen hat ein Mann auf dem

Rathaussteg für Ärger gesorgt. Der 26-Jährige bespuckte einen

29-Jährigen und stieß einen anderen zu Boden. Die hinzugerufene

Polizeistreife griff der stark alkoholisierte Mann mit Fußtritten an

und spuckte auch gegen die Beamten. Der Mann musste letztendlich in

Gewahrsam genommen werden. Neben den Anzeigen wegen den Angriffen auf

die beiden 29-Jährigen muss er mit einem Strafverfahren wegen

Widerstand rechnen. Auch die Kostenrechnung für den Gewahrsam wird

nun auf ihn zukommen.

