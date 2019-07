POL-TUT: (Sulz am Neckar) Kind nach Unfall mit Auto schwer verletzt

Sulz am Neckar (ots) – Ein 7 Jahre alter Junge hat sich am

Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr beim Überqueren der Oberen

Hauptstraße schwer verletzt, als er mit einem Auto zusammenstieß. Der

Junge war mit seinem Fahrrad in der Bergstraße unterwegs und wollte

die Obere Hauptstraße queren. Ohne zu warten überfuhr er unmittelbar

vor einem Autofahrer die Straße. Der 66 Jahre alte Lenker des Wagens

machte eine Vollbremsung und versuchte auszuweichen. Trotzdem konnte

er einen Unfall nicht mehr verhindern. Der Junge kam aufgrund seiner

Verletzungen mit einem Krankenwagen in ein Klinikum. Am Auto entstand

ein Schaden von 2.500 Euro.

