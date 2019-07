LPI-NDH: Vandalismus in der Nacht von Freitag zu Samstag

Nordhausen (ots) – Gegen 01:00 Uhr wurde von mehreren Anwohnern

eine Ruhestörung im Bereich der Studentenwohnungen am Nordhäuser

Taschenberg gemeldet. Es wurde festgestellt, dass ein 25-jähriger

Student geschlafen habe. Als dieser plötzlich aufwachte, bekam er

Hunger auf Schokolade. Da er die Schokolade nicht fand, rastete

dieser aus, ging nach Draußen und schlug an einer Nachbarwohnung zwei

Fensterscheiben und eine Scheibe der Eingangstür ein. Es entstand

Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise auf Alkohol-

oder Drogenmissbrauch erhärteten sich nicht. Die entsprechende

Anzeige wurde aufgenommen.

Gegen 03:30 Uhr wurde in der Nordhäuser Weidenstraße durch einen

Angehörigen eines Hausbewohners eine Scheibe der Hauseingangstür

eingeschlagen. Als die Person von anderen Mietern dabei überrascht

wurde, flüchtete dieser. Die Person konnte namentlich bekannt gemacht

werden. Es entstand Sachschaden von etwa 100,- Euro. Die

entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

