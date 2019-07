POL-ST: Nachtragsmeldung: Fünf Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der B 54

Steinfurt (ots) – Am Samstag, den 06.07.2019, gegen 12:55 Uhr,

befuhr ein 22-jähriger Steinfurter mit seinem Pkw die B 54 in

Richtung Gronau, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam,

gegenlenkte und dadurch in Höhe der Anschlußstelle Gronau/Heek auf

die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Pkw eines 19-jährigen aus

Rheine kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden neben den

Fahrzeugführern die 18-jährige Beifahrerin aus Wettringen im Fahrzeug

des Steinfurters und Familienangehörige des Fahrers aus Rheine im

Alter von 18 und 13 Jahren leicht verletzt. Für die Dauer der

Verkehrsunfallaufnahme mußte die B 54 bis 14:52 Uhr gesperrt werden.

Leitstelle Steinfurt, Andreas Buß

