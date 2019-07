POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten auf der B105 bei Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots) –

Am 06.07.2019 gegen 07:50 Uhr kam es auf der B 105, Ortsumgehung bei

Ribnitz-Damgarten, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und

einem LKW. Hierbei befuhr der 30-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW

Touran in Ribnitz-Damgarten die Sanitzer Straße aus Richtung

Ribnitz-Damgarten kommend in Richtung B105. An der Kreuzung Sanitzer

Straße / B105 beachtete er das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage

nicht. Er befuhr den Kreuzungsbereich und nahm dort dem 41-jährigen

Fahrer eines LKW MAN die Vorfahrt, welcher gerade beim Farbzeichen

„Grün“ angefahren war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Aufprall auf den Lkw schleuderte der VW Touran gegen die

Ampelanlage und beschädigte diese erheblich. Der Touranfahrer zog

sich dabei Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins

Krankenhaus gebracht werden. Dieses konnte er nach ambulanter

Behandlung wieder verlassen. Der bei dem Unfall entstandene

Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR.

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Neubrandenburg | Publiziert durch presseportal.de.