POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Brand einer Produktionshalle – Schaden über 50.000 Euro – Zeugen gesucht

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam

es am Samstagmorgen gegen 1:45 Uhr zum Brand einer Produktionshalle

in der Straße ‚In der Gabel‘. Ein Arbeiter in einer

gegenüberliegenden Firma hatte Brandgeruch bemerkt und das Feuer

entdeckt. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige

Feuerwehr Wieblingen löschten den Brand. Personen befanden sich nicht

in dem Gebäude. Der Sachschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro,

die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der

Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.