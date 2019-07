POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter schlagen auf 61-jährigen Autofahrer ein – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter haben

am Freitag gegen 14 Uhr in der Mannheimer Straße auf einen Autofahrer

eingeschlagen. Vorausgegangen waren Uneinigkeiten mit einem

Smart-Fahrer, der dem 61-Jährigen bei der Fahrt in Richtung

Stadtmitte in Höhe der Badeniastraße nicht das Einfädeln beim

Spurwechsel ermöglicht haben soll. An der nächsten Ampel nutzte der

61-Jährige das Rotlicht um auszusteigen und den Smart-Fahrer auf sein

Verhalten anzusprechen. Während des Gesprächs stiegen aus einem

weißen Kombi vier bis fünf Personen aus, wovon mindestens zwei

Personen unvermittelt auf den Geschädigten einschlugen. Anschließend

fuhren die beiden Autos weiter in Richtung Stadtmitte. Der 61-Jährige

wurde zunächst von Passanten versorgt und anschließend mit einem

Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Weitere Zeugen, die die

Auseinandersetzung beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 bei der Polizei

in Weinheim zu melden.

